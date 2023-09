Fein Frühlings­hafte Temper­aturen: Der Montag wird wieder recht sonnig Steiermark - Mit dem Hochdruckeinfluss kommt am Montag auch die Sonne zum Vorschein. Der Föhn auf der Alpennordseite bringt 17 Grad mit sich. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Am Wochenstart geht mit einem Zwischenhocheinfluss auch trockenes und meist sonniges Wetter einher. Am Vormittag quert zwar ein dichtes Wolkenband die Steiermark, es bringt aber keinen Regen. “Bei mäßigem Wind aus Südwest steigt das Temperaturniveau deutlich. Nach leichtem Morgenfrost werden tagsüber Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad erreicht, mit leichtem Föhn entlang der Alpennordseite auch bis zu 17 Grad“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.