Es wird mild Zum Wochenstart: Montagnachmittag kommt die Sonne heraus Kärtnen - Am Vormittag ist es bewölkt, am Nachmittag soll die Sonne herauskommen. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © Katharina Widmann

Am Wochenstart ist es in Kärnten stark bewölkt. Die Sonne kommt vorerst kaum zum Zug, erst am Nachmittag klart der Himmel zunehmend auf und es wird für einige Stunden sehr sonnig. “Der Wind weht tagsüber schwach bis mäßig aus Süd bis West, abends kommt eine föhnige Südströmung auf. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad”, erklären die Meteorologen von GeoSphere Austria.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.