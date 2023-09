Land investiert 1 Million Euro Urlaub in Kärnten: Saison soll verlängert werden Kärnten - Die vergangenen Jahre haben es gezeigt: Kärnten wird zunehmend zu einem ganzjährig attraktiven Urlaubsland. Insbesondere in der Herbstsaison konnten deutlich mehr Gäste von einem Urlaub in Kärnten überzeugt werden. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (369 Wörter) © Rosie Orasch

„Die Saisonverlängerung ist der wichtigste Baustein, um die Wertschöpfung im Tourismus zu erhöhen. Wir sehen, dass die bisher gesetzten Maßnahmen wirken. Auch heuer werden wir deshalb Angebote schaffen, um den Gästen ein attraktives Freizeitangebot bieten zu können“, sagt Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. Am Freitag, dem 10. März, wurde deshalb von der Landesregierung die Fortführung der touristischen Herbstoffensive für das Jahr 2023 beschlossen.

Natur-Aktiv-Angebote im Fokus

Bereits zum vierten Mal investieren Land Kärnten, die Kärnten Werbung und die Tourismusregionen deutlich über 1 Millionen Euro in diese Offensive. Für die Projektförderung stellt das Land Kärnten 250.000 Euro zur Verfügung. Die Kärnten Werbung verstärkt diese durch gezielte Werbemaßnahmen im Herbst. Erarbeitet werden diese Angebote gemeinsam mit den Tourismusregionen, den örtlichen Dienstleistern, den Betrieben und den Ausflugszielen. Grundvoraussetzung der Förderung ist die Verfügbarkeit der Angebote im September und Oktober. Im Fokus stehen Natur-Aktiv-Angebote wie Wandern und Radfahren, die sanfte Mobilität oder die Kulinarik. Weiters wird ein Schwerpunkt auf das Thema Gesundheitsprävention sowie auf Programme für mentales und körperliches Wohlbefinden gelegt. „Damit soll die Grundlage gestärkt werden, damit Tourismusbetriebe ihre Häuser offenhalten können“, betont Schuschnig.

Authentisches Urlaubserlebnis

Wie bereits im Vorjahr wird im Rahmen der Offensive auch wieder das Offenhalten von Almhütten unterstützt., damit ihr Angebot den Urlaubsgästen für einen schönen Wanderherbst zur Verfügung steht. „Gerade der Herbst eignet sich für einen Wanderurlaub in Kärnten. Erlebnisreicher und entspannter Wanderurlaub, Nachhaltigkeit, ein sanftes Naturerlebnis, Regionalität, Tradition und Kulinarik – all das vereinen unsere Berghütten und bringen unseren Gästen ein authentisches Urlaubserlebnis in der Region“, betont Schuschnig.

Mittel, um die Vor- und Nachsaison stärken

Ziel sei es, Kärnten stärker in seiner ganzjährigen Erlebbarkeit zu stärken und durch Saisonverlängerung schrittweise hin zu einer Ganzjahresdestination zu entwickeln. „Je länger die Betriebe offenhalten können, je mehr Buchungen in der Nebensaison erfolgen, umso mehr Wertschöpfung findet im Tourismus statt und umso leichter ist es, Mitarbeiter langfristig in der Branche zu halten. Deshalb bündeln wir die Mittel, um die Vor- und Nachsaison zu stärken“, so Schuschnig abschließend.