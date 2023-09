Derby-Time Spannend bis zu Schluss: KAC ist der Gewinner des Kärnten Derbys Kärnten - Um 17.30 steigt heute, am Sonntag, das nächste Kärntner Derby. Für Spannung ist gesorgt, denn in der Best-of-seven-Serie steht es vor dem Spiel zwischen den beiden Teams 1:1. Doch es kann nur einen Sieger geben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © VSV/Krammer

Das heutige Derby (12. März) war an Spannung wohl kaum zu überbieten. Bereits in der 11. Minute trifft Lessio für den KAC und in der 14. Minute gleicht Joslin vom VSV aus. Es steht 1:1. Das zweite Drittel geht mit vielen Chance, aber ohne Treffer über die Bühne.

Spannendes letztes Drittel

Im letzten Drittel trifft Lessio erneut für den KAC. Danach geht es Schlag auf Schlag: Richter trifft in der 46. Minute für den VSV, Desjardins trifft in der 48. Minute für den VSV und Hundertpfund trifft in der 50. Minute wieder für den KAC. Kurz vor Ende steht es 3:3. In der 60. Minute macht Ticar vom KAC den Sack zu und besiegelt das 4:3. VSV-Torhüter Lamoureux kassiert eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Lindner muss ebenfalls runter.