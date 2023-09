Beschränkungen und Kontrollen Bald kein Ligi mehr? Nachbar-Bürger­meister wünscht "keine Exzesse" Italien/Kärnten - Es wird Frühling und Pfingsten rückt immer näher. Jährlich strömen an diesem Wochenende Massen nach Lignano, um dort zu feiern. Doch die Party hat sich inzwischen auch auf den Nachbarort Jesolo ausgeweitet. Dem dortigen Bürgermeister sind jedoch die "Exzesse" ein Dorn im Auge. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © 5min.at

In Lignano ist das Problem seit Jahren präsent, in Jesolo spitzt sich die Lage zu: Ausschreitungen, Alkoholgelage und ein vermüllter Strand am Morgen danach – eine Spur der Verwüstung zieht sich an jenem Wochenende immer durch die Städte. Letztes Jahr mussten die Badeorte mit Verboten und Sperren aufwarten, um die Partywütigen unter Kontrolle zu halten.

Bürgermeister mit Videobotschaft

Der Bürgermeister von Jesolo, Christofer De Zotti, antwortete darauf mit kurzzeitigem Alkoholverbot und der Strand wurde gesperrt. In einer Videobotschaft zeichnet er ein Bild von seinen Wünschen für die heurige Saison: “Ich möchte eine Botschaft senden, in der Hoffnung, dass sie laut und klar ankommt: Jesolo duldet keine Exzesse mehr”, zitiert ihn das “Jesolo Magazin”. Wenn nötig, solle es Beschränkungen und Kontrollen geben. Es gehe darum, das Image der Stadt zu schützen und “diese Art von Tourismus” sei unerwünscht. Ob Lignano diesem Beispiel folgen wird, bleibt abzuwarten.