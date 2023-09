Feuerwehr im Einsatz Auto stürzt Abhang hinab: Älteres Ehepaar verletzt Haus - Sonntagnachmittag, 12. März 2023, kam ein Fahrzeuglenker von der Straße ab und stürzte einen Abhang hinunter. Der Lenker und die Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Liezen lenkte gegen 16.15 Uhr seinen Pkw auf der L722 der Ramsauer Landesstraße von Ramsau kommend in Fahrtrichtung Schladming. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 88-jährige Ehefrau. In einer starken Rechtskurve geriet der 82-Jährige mit seinem Pkw über den rechten Fahrbahnrand, prallte gegen die dortige Leitplanke und stürzte einen Abhang hinunter. Daraufhin kam das Auto zum Stillstand. Beide Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das DKH Schladming eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming barg mit 25 Einsatzkräften den Pkw.