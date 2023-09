20 Medaillen

Wow: Medaillen­regen für Kärntner Crosslauf Sportler

Glainach - Am Sonntag fanden am Truppenübungsplatz Glainach in Ferlach die österreichischen Crosslauf-Staatsmeisterschaften statt. Bei fast perfekten äußeren Bedingungen von rund 7 Grad und Sonnenschein wurden wieder Gold, Silber und Bronze vergeben. Im Zuge dieses Wettkampfes wurden auch die Kärntner Meisterschaften ausgetragen.

