Derzeit Klima-Kleber blockieren Kreuzung beim Geidorfplatz Graz - Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Geidorfplatz eine Blockade errichtet. Um 7.50 Uhr begannen sie damit. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © Screenshot: instagram/grazwellness

Sechs Personen der “Letzten Generation” blockieren seit circa 7.50 Uhr die Kreuzung beim Geidorfplatz. Mit Warnwesten und einem Transparent sitzen sie am Zebrastreifen und blockieren den Verkehr. Polizei ist bereits vor Ort.

Begleitet von ca. 30 Personen

Einen Rettungswagen ließen die Aktivisten noch durch, danach fingen sie mit ihrer Blockade an. Da die Kreuzung viel befahren ist, brach schnell ein Chaos aus. Circa 30 Personen begleiten die “Klima-Kleber” und stehen bei der Blockade.

Blockade bereits aufgelöst

Die Protestanten hielten Schilder aus Karton in den Händen. Darauf stand eine Botschaft an die Stadtpolitik. Auch ein “Krisengespräch” am 23. März im Parkhouse wurde angekündigt. Gegen 8.15 Uhr war es dann soweit. Die ersten Menschen wurden von der Straße weggetragen.