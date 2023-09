Variable Zinssätze steigen stetig Die Profis raten: "Jetzt ist die Zeit für einen Umstieg!" Villach - Die Profis von Finanz Real wissen als Erste, wenn sich etwas Gravierendes am Finanz- und Immobilienmarkt tut. Allen KreditnehmerInnen raten sie: Jetzt die Zeit für einen Umstieg auf Fixzinssatz nützen! von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (470 Wörter) Werbung Guter Rat muss nicht teuer sein: Roland Potocnik (links) und Dieter Wallner von Finanz Real stehen dir in Finanzfragen zur Seite. © Finanzreal Villach

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das wissen die Profis von Finanz Real und sie sind es auch, die für dich und deine Finanzen mit größtem Vertrauen da sind. Die Zeiten sind hart am Finanz- und Kreditmarkt. Abgesehen von der 20%-Eigenkapital-Klausel, die zukünftige ImmobilienbesitzerInnen teilweise an ihre Grenzen bringt, machen Inflation, Teuerung und der Ukrainekrieg die Lage zunehmend unübersichtlich. Und jetzt das: Die variablen Zinsen befinden sich aktuell und mit nächster Quartalsanpassung über den Fixzinsmöglichkeiten – die Prognose: Die variablen Zinsen werden weiter steigen. Du hast einen Kredit, der auf variablem Zinssatz beruht? Dann nichts wie hin zu den Experten von Finanz Real, sie sagen dir, was jetzt zu tun ist.

© 5min

"Wir finden für jeden und jede das richtige Modell, ein Besuch bei uns gibt Klarheit." Dieter Wallner von Finanz Real Villach

An alle Kreditnehmer: Jetzt umsteigen auf Fixzinssatz!

Die EZB hat den Leitzinssatz kürzlich erst wieder angehoben, damit soll die steigende Inflation abgefedert werden. Für alle, die sich überlegen, eine Umschuldung zu machen oder einen Eigenheimkredit aufzunehmen, stellt das eine weitere Hürde dar. Doch: Wenn du die richtigen Experten um dich hast, kann dir nichts passieren. Dieter Wallner: “Wir beobachten den Kredit- und Immobilienmarkt ganz genau, und wir empfehlen unseren KundInnen ganz klar einen sofortigen Umstieg von variablen auf Fixzinssätze!” Jetzt ist schnelles Handeln angesagt. Roland Potocnik ist es wichtig, dass die Menschen wissen: “Wir sind quasi der Navigator im undurchsichtigen Finanzdschungel, und wir sind auf der Seite der KundInnen, nicht auf der der Banken.” Beide appellieren: Je rascher ein Umstieg auf Fixzinssätze jetzt erfolgt, desto besser – so läuft man nicht Gefahr, dass die Fixzinsen im gleichen Ausmaß auch weiter steigen! Den Profis von Finanz Real könnt ihr vertrauen, immerhin sind sie akademisch geprüfte Finanzdienstleister.

Mit den Profis von Finanz Real sparst du bares Geld. Berate dich jetzt unverbindlich im Villacher Büro. © pixabay.com

Roland Potocnik rät generell allen KreditnehmerInnen, bei Neuabschlüssen Fixzinssätze bei Immobilienkrediten zwischen 10 Jahren – und sogar bis 25 Jahre möglich – zu vereinbaren. Auch bei Umschuldungen ergibt das Sinn. Im Detail erklären dir das die Profis im persönlichen und unverbindlichen Gespräch. Schau einfach im Büro in Villach vorbei und informiere dich. Seit über 20 Jahren sind Dieter Wallner und Roland Potocnik von Finanz Real Villach die Villacher Profis an deiner Seite. Durch die ausgeklügelten Finanzlösungen, die auf jeden individuell abgestimmt sind, bleibt am Ende einfach mehr übrig vom Geld. Bei Geldangelegenheiten steht Vertrauen im Vordergrund. Damit sind du und dein Geld bei Finanz Real Villach in sicheren und kompetenten Händen. Anfragen werden gerne auch via Skype, Telefon, E-Mail oder per Kontaktformular entgegengenommen. “Ein Anruf genügt und wir können schnell und unkompliziert einen persönlichen Termin vereinbaren”, so Dieter Wallner und blickt dabei auf die langjährige, exzellente Zusammenarbeit mit Bankinstituten, Bausparkassen und Förderstellen zurück. So verfügt das Team über umfangreiche Marktkennisse, von denen du profitierst.