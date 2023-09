Anmeldung bis 19. März Umdenken und Umsetzen: So gelingt Kärntner Studenten der Sprung ins Management Österreich - Erstmalig können österreichische Studierende am „DIGITAL SEEDS“ Programm von Huawei Deutschland teilnehmen. Unter dem Motto „Umdenken ist gut. Umsetzen ist besser“ werden Studierende auf ihrem Weg ins Unternehmertum begleitet. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (300 Wörter) Das digital Seeds Programm bietet genügend Plätze auch für Österreich. © HUAWEI TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH

Europa ist ein Technologiestandort. Daher hat Huawei „DIGITAL SEEDS“, als Teil der globalen Huawei-Initiative „Seeds for the Future“, konzipiert. In dem Programm lernen 100 Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sich mit Chinas Digitalökonomie und Innovationskultur auseinandersetzen und unternehmerisch zu denken. Außerdem entwickeln die Studierenden digitale Geschäftsmodelle, die sie anschließend vor einer Jury präsentieren. Dieses Jahr steht das Programm unter dem Motto „Umdenken ist gut. Umsetzen ist besser“. Bis 19. März läuft die Anmeldephase und es sollen auch so viele Kärntner wie möglich dabei sein.

Bewerben zahlt sich aus

Ziel des Programms ist es, 100 Studierende als digitale Entrepreneur mit Lösungskompetenzen auszustatten sowie ihr kritisches Denken und ihre analytischen Fähigkeiten zu schärfen. “Es gibt genügend Plätze auch für Österreich, bewerben zahlt sich aus”, so Nikolas Tuschar Unternehmensprecher Huawei Austria. Von Mai bis Anfang September haben die Studierenden Zugang zu einem exklusiven Netzwerk aus der Führungsriege der deutschen Wirtschaft. Es werden Gründer und Experten eingeladen, die von ihrem Start-up, Produkt oder Unternehmen berichten. Das bietet den Studierenden die Möglichkeit für einen direkten Austausch, um sich inspirieren zu lassen.

Ideathon – ein interaktiver Wettbewerb

Mit Offline-Events in Düsseldorf, Dresden, Berlin und München sowie wöchentlichen Online-Coachings sollen die Studierenden Geschäftsmodelle mit Fokus auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen entwickeln. Regelmäßiger Austausch mit erfolgreichen Unternehmern sind Teil des Ideathons. In den wöchentlichen Coachings werden die Teilnehmenden eng von Huaweis Partner DŌNGXii sowie einem Netzwerk aus Technologiebegeisterten betreut. Im Zuge des viermonatigen Prozesses lernen die Studierenden wichtige Eigenschaften für die Gestaltung der Zukunft. Neben lösungsorientiertem Arbeiten und Produkt- bzw. Service Design stehen auch App- und Website-Entwicklung, Wissen rund um China und Trends aus der Wirtschaft, Technologie und Start-up-Szene am Programm.