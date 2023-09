Zehn Prozent mehr Erstberatungen Immer mehr Steirer suchen Hilfe bei der Schuldner­beratung Steiermark - Die Teuerungswelle der vergangenen Monate schlägt sich bei der Schuldnerberatung Steiermark stark nieder. Im vergangenen Jahr gab es um 5,7 Prozent mehr Erstkontakte, in den ersten beiden Monaten dieses Jahres gleich ein Plus um als zehn Prozent. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (287 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Auslöser dafür sind zum einen die steigende Zahl von Privatinsolvenzen, wo in der Steiermark um 20,3 Prozent mehr Fälle verzeichnet werden, zum anderen die Teuerung an sich. In 743 Fällen wurde im Vorjahr ein Schuldenregulierungsverfahren durch die Schuldnerberatung eingeleitet, damit deckt die Schuldnerberatung Steiermark rund zwei Drittel aller Privatinsolvenzen ab.

Kostenlose und professionelle Hilfe

„Corona-Nachwehen, die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten, aber auch Kreditzinsen sind die wichtigsten Ursachen, die Menschen in finanzielle Not bringen. Mit der Schuldnerberatung Steiermark können wir kostenlose, professionelle Hilfe anbieten“, unterstreicht Soziallandesrätin Doris Kampus die wichtige sozialpolitische Aufgabe der Schuldnerberatung.

Arbeitslosigkeit als Ursache

Arbeitslosigkeit beziehungsweise Einkommensverlust sei zudem die häufigste Ursache für überbordende Verschuldung, danach folgten allgemein falscher Umgang mit Geld, gescheiterte Selbstständigkeit, die COVID-Pandemie und Lebenskrisen wie Scheidung oder Trennung, führt StAF-Geschäftsführerin Geiger aus.

60 Prozent Frauen

m Vorjahr gab es bei der Schuldnerberatung 1.843 Erstkontakte und 1.288 Erstberatungen. 60 Prozent davon waren Frauen. Mit einer durchschnittlichen Verschuldung von 78.290 Euro bei jenen, die sich an die Schuldnerberatung wenden, lag die Steiermark an dritter Stelle hinter dem Burgenland und Niederösterreich. Männer in der Steiermark sind mit 96.135 Euro und Frauen mit 51.632 Euro im Minus. Auffallend ist, dass gescheiterte Selbstständigkeit die Verschuldung stark erhöht – auf im Schnitt 158.000 Euro. Die meisten Fälle wurden in Graz von landesweit insgesamt 26 Schuldnerberatern betreut, danach folgen Graz-Umgebung und Leoben. 41 Prozent der Betroffenen sind zwischen 26 und 45 Jahren alt.

Präventive Maßnahmen zur Verschuldung

Neben der Schuldnerberatung setzt man auch präventive Maßnahmen, um Verschuldung zu vermeiden: So gibt es Finanzbildungsprojekte gemeinsam mit der Steiermärkischen Sparkasse im Pflichtschulbereich und vom Land finanziert mit Berufsschulen beziehungswiese Multiplikatoren. Eine weitere Zielgruppe sind Spielsüchtige in einem Projekt gemeinsam mit dem Gesundheitsfonds Steiermark.