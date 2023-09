Behörden sind gefragt "Die selbsternannten Weltretter sollten etwas Sinnvolles lernen“ Graz - Klimakleber störten heute in Graz den Frühverkehr. Durch diese Klebeaktion kam es zu einer Verkehrsbehinderung für Schüler, Studenten sowie Berufstätige. "Die Behörden müssen konsequent gegen solche Störaktionen vorgehen", heißt es von Kassegger und Gutschreiter. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © Martinelli

Anhänger der sogenannten letzten Generation legten heute erneut mit einer Klebeaktion den Grazer Frühverkehr lahm. Durch diese Aktion direkt am Geidorfplatz wurden die Buslinien 39 und 31 blockiert. Diese werden zu diesen Zeiten zu einem großen Teil von Schülern und Studenten in Anspruch genommen. Somit stellt diese Aktion den nächsten Höhepunkt dieses Klimawahnsinns dar – Schüler und Studenten werden auf ihrem Weg in die Schulen und Hörsäle beeinträchtigt.

“Etwas sinnvolles lernen”

„Statt sich auf dem Weg in die Universitäten anzukleben und damit dem Steuerzahler hohe Kosten zu verursachen, sollten sich die selbsternannten Weltretter in die Bildungseinrichtungen begeben und etwas Sinnvolles lernen“, so Ring Freiheitlicher Studenten Obmann Fabian Gutschreiter.

Belastung beim Weg in die Arbeit

Auch für Berufstätige stellt diese Aktion eine Belastung dar, da diese auf dem Weg in die Arbeit behindert werden. Dazu FPÖ Stadtparteiobmann Kassegger: „Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer werden durch solche unsinnigen Aktionen in Mitleidenschaft gezogen. Ich fordere die Behörden und insbesondere die Stadtregierung auf, gegen solche Störaktionen konsequent vorzugehen um die Grazer vor diesem Klimaterrorismus und den damit entstehenden Einsatzkosten zu schützen.“