9. März 2023

Gewaltschutz als Thema des ersten steirischen Sicherheits­frühstücks

Steiermark - Zum ersten Mal fand am 9. März 2023 das Sicherheitsfrühstück des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ) – Landesclub Steiermark in Zusammenarbeit mit der Landespolizeidirektion Steiermark in Graz zum Thema „Gewalt im familiären Kontext – Entwicklungen und Maßnahmen“ statt.