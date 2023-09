17 Jugendrätinnen und -räte gestalten Villachs Zukunft 1046 Stimmen haben entschieden: Das ist Villachs neuer Jugendrat Villach - 17 junge Mandatarinnen und Mandatare wurden vergangene Woche in den Villacher Jugendrat gewählt. Am Samstag wurde das Ergebnis bei einer Wahlparty im Jugendzentrum veröffentlicht. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) Villachs Jugendrat wurde gewählt - 17 junge Menschen bringen frische Ideen in den Gemeinderat. Vize Bgm Gerda Sandriesser gratulierte ganz herzlich. © Martina Schurian

Eine Woche lang konnten Jugendliche in Villach ihre Vertretung für die kommenden zwei Jahre wählen. Die Rede ist vom Villacher Jugendrat, der seit mittlerweile 27 Jahren ein etabliertes und erfolgreiches Mitbestimmungsmodell in der Draustadt ist. „Wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit, ihren Lebensraum aktiv mitzugestalten. So wird Villach jugendfreundlicher und die Jugend lernt, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Jugendreferentin Gerda Sandriesser.

Villach nach ihren Ideen formen

Insgesamt wurden zwischen dem 6. und 10. März in Villachs Schulen und im Jugendzentrum 1046 Stimmen abgegeben, davon waren 9 Stimmen ungültig. Alle 17 nun gewählten Jugendrätinnen und Jugendräte sind ungeachtet ihrer erzielten Wahlstimmenanzahl gleichberechtigte Mitglieder des neuen Villacher Jugendrates. Sie alle haben unter anderem Rederecht im Gemeinderat und können ihre Ideen und Wünsche in diversen Ausschüssen einbringen. Die Periode dauert bis 2025. „Ich danke allen Jugendlichen, die sich für diese Wahl aufstellen haben lassen und gratuliere den gewählten Jungmandatarinnen und –mandataren, die nun aufgefordert sind, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu formulieren. Wir werden dann gemeinsam ein Angebot daraus entwickeln und unser Villach nach ihren Ideen formen“, sagt Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.