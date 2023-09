Am 24. März 2023 Multivison & Magic Moments im Brucker Stadtsaal Bruck an der Mur - Die beiden Extremsportler, Alpinisten, Grenzgänger und Stars der Kletterszene Michael Kemeter und Michael Maili haben sich zusammengetan und für ihr Publikum einen Abend der Extreme kreiert, der jeden in die schier grenzenlose Welt der beiden Freigeister entführen soll. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) © Montage: bigwallproductions/ Merlin Essl

Am 24. März 2023 ab 19 Uhr werden Mich Kemeter und Michael Maili den Brucker Stadtsaal mit einer Multivisionshow, Bildern und Kurzvideos fluten, die ihre Zuschauer staunen lassen werden. Außerdem steht die exklusive Filmpräsentation des Films „Warum?“ mit Michael Maili am Programm.

Weltrekord-Highlines, Freesolo und Basejump

Die schwersten Alpintouren der Welt, Weltrekord-Highlines, Freesolo, Basejump: das Portfolio von Mich Kemeter strotzt nur so vor grenzwertigen Aktionen. Aktionen, die oft unter dem Radar stattfinden und manchmal nur eingefleischten Kletterern ein Begriff sind. Einen Großteil des Jahres lebt er in seinem alten VW-Bus. Hin un wieder mal 64 Tage in der Wand, wie bei seiner Begehung “Der Weg durch Hedis Kaiserschmarrn” in der Dachl Nordwand im Gesäuse.

Fotograf, Filmer, Kletterer und Basejumper

Michael Maili – Fotograf, Filmer, Kletterer und Basejumper, wollte schon als Kind am liebsten allein die Auseinandersetzung mit der Natur aufnehmen. Sie zeigte ihm seine Schwächen, aber er gewann dadurch auch mentale Stärke. Mit 13 Jahren kam er zum Klettern. Er ist von Österreich bis Spanien, von Frankreich bis Kalifornien viele große Fels- und Eis-Routen geklettert. Die Königsdisziplin ist für ihn jedoch das Eis und Mixedklettern, wo sich der Untergrund ständig verändert und alle Facetten des Alpinismus zusammen treffen können.

“Leben im Moment”

In dieser Hinsicht haben die beiden Gastgeber vieles gemeinsam. Sie stellen nicht nur die Antithese zum modernen, medial-omnipräsenten Athleten dar. Ihr „Leben im Moment“ widerspricht ganz generell der Vollkasko-Mentalität und dem durchgetakteten, auf Produktivität und materiellen Status ausgerichteten Leben des modernen Menschen.