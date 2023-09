Kulinarisch und kunstvoll Event-Tipp für Familien: Ostermarkt am Pyramiden­kogel findet wieder statt Klagenfurt - Eine schöne Veranstaltung wartet auf die Besucher an vier Wochenenden am Fuße des Aussichtsturmes am Pyramidenkogel. Auf dem Gelände können Besucher auf einem kleinen Markt Kunsthandwerk erleben und kulinarische Köstlichkeiten genießen und kaufen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © Der Handler

Lama-Spaziergänge sorgen auch abseits der Verkaufsstände für tierische Unterhaltung und an den letzten vier Tagen schaut sogar der Osterhase vorbei.

Ab Samstag, 18. März 2023

Los geht es am Samstag, 18. März 2023 und Sonntag, 19. März 2023. Weiter geht es dann am 25. und 26. März sowie am 1. und 2. April, gefolgt vom Ostersonntag, 9. April 2023 und dem Ostermontag, 10. April. Beim Frühlingserwachen zu finden: Keramik, Holzprodukte und Körbe, Lama-Wollprodukte, „Tanja’s Kunsthandwerk“ sowie eine Vielzahl an kulinarischen Genüssen. Es gibt Käsesorten, Schinken, Lammfleisch, verschiedene Nudeln, Bio- Honig, Weine aus dem Alpen-Adria-Raum, slowenische Mehlspeisspezialitäten und natürlich jede Menge wunderschöne Blumen.

© Der Handler

Der Osterhase kommt

Am Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April sowie am Ostersonntag, 9. April und Ostermontag, 10. April, wird ein ganz spezieller Gast am Pyramidenkogel vorbeihoppeln. Der Osterhase schaut vorbei und wird den Kindern jeweils um 11.30 Uhr, 13 Uhr und 14.30 Uhr frühlingshafte und österliche Geschichten erzählen!