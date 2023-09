Eröffnung im Sommer 2024 18 Millionen werden investiert: Klagenfurt bekommt Trans­gourmet Klagenfurt - Nach der Standort-Übernahme des AGM-Großmarktes in Klagenfurt durch Transgourmet Österreich steht nun eine umfangreiche Generalsanierung an. Ursprünglich war eine Renovierung während des laufenden Betriebs geplant, doch nun hat sich gezeigt, dass der Sanierungsbedarf des 20 Jahre alten Standortes deutlich größer als gedacht ist. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (437 Wörter) © Christian Maislinger für Transgourmet

„Wir bei Transgourmet haben den Anspruch, unseren Profi-Kundinnen und -Kunden nicht nur das beste Sortiment, sondern darüber hinaus auch ein perfektes Einkaufserlebnis zu bieten“, so die beiden Transgourmet Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck. Dieses wäre beim ursprünglichen Plan, auf Etappen zu sanieren und bereits im Frühjahr als Abholmarkt zu eröffnen, nicht gewährleistet gewesen. Bei einem Umbau im laufenden Betrieb hätte beispielsweise das Sortiment dramatisch eingeschränkt und auf Frischfisch und -fleisch in der Bedienung zur Gänze verzichtet werden müssen. Auch die dringend notwendige Bodensanierung hätte mit anderen baulichen Maßnahmen kombiniert werden müssen, die eine längere Vorlaufzeit haben.

Verzögerung mit Lösung

„Wenn wir etwas machen, dann mit Hand und Fuß,“ bedauert Thomas Panholzer die Verzögerungen bei der Eröffnung – bietet aber gleichzeitig eine Lösung an: So ist der heimische Marktführer in Kärnten bereits mit einem Standort in Villach vertreten. „Wir sind für die Kärntner Gastronomie und Hotellerie ein bewährt verlässlicher und guter Partner und bedienen während der Umbauarbeiten auch die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe der Wörthersee-Region vom Standort Villach aus.“

Thomas Panholzer und Manfred Hayböck, Geschäftsführer Transgourmet Österreich © Christian Maislinger für Transgourmet

Transgourmet Klagenfurt: „Neue Benchmark für Kärnten“

In Klagenfurt investiert das Unternehmen nun 18 Millionen Euro in die Generalsanierung des Standortes, der im Sommer 2024 inklusive neuem Zubau eröffnen wird. „Wir errichten einen hochmodernen, nachhaltigen Markt, der Abholung und Zustellung anbieten wird.“ Panholzer ist überzeugt, „mit dem Standort Klagenfurt eine neue Benchmark in Kärnten setzen zu können.“ Die prosperierende Kärntner Gastronomie kann dann an zwei Transgourmet-Standorten auf ein 18.000 Artikel umfassendes Angebot und umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand zurückgreifen. Die rund 2.000 Gastronomie- und Tourismusbetriebe sowie die 20.000 Gewerbetreibenden rund um Klagenfurt werden „wie gewohnt von uns mit Waren und Dienstleistungen unterstützt.“

Regionale Wertschöpfung schon beim Bau

„Transgourmet ist bekannt dafür, regional zu investieren, um bereits beim Bau die größtmögliche lokale Wertschöpfung zu gewährleisten. Das streben wir auch für den Umbau in Klagenfurt an“, weiß Transgourmet Geschäftsführer Manfred Hayböck. Aktuell werden die nötigen Genehmigungen für die Generalsanierung eingeholt, das Unternehmen geht von einem Baubeginn im Sommer 2023 aus.

Einzugsgebiet erstreckt sich über den Großraum Wörthersee und Klagenfurt

Der neue Transgourmet-Standort Klagenfurt wird die Gastronomie- und Tourismusbetriebe rund um den Wörthersee und die Landeshauptstadt versorgen. „Gastronomisch und kulinarisch ist die Region extrem gut aufgestellt und wir sind überzeugt, dass wir als Premium- und Qualitätsanbieter hervorragend hierher passen. Denn „Nachhaltigkeit und heimische Qualität sind Versprechen, die wir seit Jahren einlösen“, so Panholzer.