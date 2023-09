Manfred Erjautz wurde 1966 in Graz geboren, er studierte von 1985 bis 1990 an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Bruno Gironcoli. Er erhielt 1992 das Chicago Stipendium, 1994 den Förderungspreis für bildende Kunst der Stadt Graz, 1995 das Staatsstipendium für bildende Kunst und 1999 den Otto Mauer-Preis. Er ist Mitglied der Wiener Secession und vom Forum Stadtpark. Manfred Erjautz lebt in Wien.