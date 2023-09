Diese Woche am Landesgericht Heil-Hitler-Rufe im Zug und verbotene Tattoos: Zwei Kärntner vor Gericht Kärnten - In den nächsten Tagen finden am Klagenfurter Landesgericht gleich zwei Verhandlungen statt, bei denen junge Erwachsene sich wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz verantworten müssen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © Daniel Raunig

Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 15. Dezember 2021 in Mallnitz wiederholt den Ausruf „Heil Hitler“ getätigt und sich damit im nationalsozialistischen Sinne widerbetätigt zu haben. Die Tat soll sich während einer Fahrt mit einem Railjet im Speisewagen zugetragen haben. Richterin Ute Lambauer wird morgen, am Dienstag, 14. März, von 9 bis 16 Uhr als Richterin fungieren. Auch Geschworene werden anwesend sein.

“Kreatives” Hakenkreuz am Finger?

Am Mittwoch, dem 15. März, muss sich ein junger Kärntner vor Richter Uwe Dumpelnik und ebenfalls vor Geschworenen verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, in den Jahren 2021 bis 2022 12 kreisförmig angeordnete Sigrunen und einen Wotansknoten auf seine rechte Wade tätowiert zu haben. Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt – im Sinne des Verbotsgesetzes – eine Tätowierung am Zeigefinger der rechten Hand, die bei vollständigen krümmen des Zeigefingers ein Hakenkreuz bilden soll, zur Schau gestellt zu haben. In beiden Fällen gilt die Unschuldsvermutung.