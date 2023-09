Gravierenden Ärzte- und Pflegekräftemangel

Die Gesundheits­versorgung muss auch in Graz sichergestellt werden

Graz - Nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern auch in Graz gilt es, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Die Leistungsspektren an verschiedenen Krankenhausstandorten werden zunehmend eingeschränkt und Patienten müssen aufgrund des gravierenden Ärzte- und Pflegekräftemangels abgewiesen werden.

