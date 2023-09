Über 500 Gäste Steirisches Landes­wappen für die Wutscher Optik KG Schladming - Im Congress Schladming überreichte Landeshauptmann Christopher Drexler am 12. März 2023 der Wutscher Optik KG das steirische Landeswappen. Zur Feierstunde konnte Geschäftsführer Fritz Wutscher – der zugleich auch seinen 60. Geburtstag feierte – neben dem Landeshauptmann rund 500 weitere Gäste begrüßen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) © sehen!wutscher/Benjamin Koglbauer

„Mit über 100 Filialen und rund 600 Mitarbeitern in ganz Österreich ist die Wutscher Optik KG einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Sparte Augenoptik. Das Unternehmen bietet den Kunden seit seiner Gründung erstklassige Beratung, hochwertige Produkte und einzigartigen Service und erbringt außergewöhnliche Leistungen für die steirische und österreichische Wirtschaft. Ich freue mich daher besonders, mit der Wutscher Optik KG das größte familiengeführte, traditionelle Augenoptik-Unternehmen Österreichs mit dem steirischen Landeswappen auszeichnen zu dürfen″, so Landeshauptmann Christopher Drexler, der im Rahmen der Überreichung des Landeswappens Geschäftsführer Fritz Wutscher zugleich herzlich zum runden Geburtstag gratulierte.

Start als kleiner Optiker

Im Jahr 1966 legte Fritz Wutscher sen. mit einem kleinen Optikfachgeschäft im steirischen Eisenerz den Grundstein für den Erfolg von „sehen!wutscher″. Bereits an diesem ersten Standort, der nach wie vor fester Bestandteil des mittlerweile österreichweiten Filialnetzes ist, standen seit der Unternehmensgründung die Bedürfnisse der Kunden an oberster Stelle. In den darauffolgenden Jahren folgten weitere Standorte innerhalb der Steiermark. Im Jahr 2000 übernahm Fritz Wutscher die Geschäftsführung und setzte 2005 einen wesentlichen Schritt in Richtung Expansion, indem er die erste Filiale außerhalb der Steiermark, in Wien, eröffnete. Der erste von vielen weiteren Expansionsschritten, die in den Jahren danach folgten und bis heute mit Erfolg andauern. Mit seinem Omni-Channel Vertriebskonzept, bei dem das Online- und Offline-Geschäft nicht getrennt voneinander betrachtet werden, sondern sich gegenseitig ergänzen, ist „sehen!wutscher” Vorreiter in der Branche und konnte damit im vergangenen Dezember eine renommierte E-Commerce-Auszeichnung erhalten. Durch außergewöhnliche Verdienste um die steirische und österreichische Wirtschaft konnte das Unternehmen bereits zahlreiche weitere Auszeichnungen erhalten.