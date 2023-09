Schnee auch möglich Dichte Wolken und Regen: Der Dienstag wird kalt und nass Kärnten - Viel Regen und dichte Wolken bringt das Wetter in Kärnten am Dienstag. Am Abend kann es teilsweise auch auf 900 Meter Seehöhe herab schneien. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. Im Lavanttal kann es etwas wärmer werden. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © Katharina Widmann

Am Dienstag bringt ein Tief über Oberitalien dichte Wolken nach Kärnten und speziell im Süden und Südwesten intensivere Niederschläge. “Am geringsten fallen die Niederschläge im Lavanttal aus, hier gibt es nur einzelne leichte Regenschauer”. so die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Während am Vormittag die Schneefallgrenze noch in 1.600 Meter Seehöhe liegt, kann es am Abend zumindest in Oberkärnten regional bis 900 Meter herab schneien. Nach Frühwerten zwischen 0 und 6 Grad steigt die Temperatur auf 6 bis 10 Grad. Im Lavanttal sind jedoch bis 13 Grad möglich.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.