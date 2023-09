Bis zu 17 Grad Wenig Sonne und viel Wind: Am Diens­tag ist mit dichten Wolken zu rechnen Steiermark - Am Dienstag wird es in weiten Teilen des Landes windig. Die Sonne zeigt sich nur selten und es wird leicht regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 17 Grad. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © Elisa Auer

Am Dienstag kündigt sich für die Steiermark Störungseinfluss an. Es is meistens stark bewolkt und längere Auflockerungen sind nur im Osten und Südosten zu erwarten. Dort weht auch noch bis Nachmittag teils lebhafter Südwestwind. “Speziell in der westlichen Obersteiermark kann es vormittags schon etwas regnen, die Schneefallgrenze sinkt dabei auf etwa 1.100 Meter Höhe ab”, sind sich die Meteorologen von GeoSphere Austria sicher. Am Nachmittag und Abend steigt kann es im Osten und Südosten der Steiermark wieder regnen. Der Wind dreht bis zum Abend überall auf Nordwest und bringt Abkühlung. Die Höchstwerte von Nordwest nach Südost liegen zwischen 8 und 17 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.