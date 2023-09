Torhüter gesperrt: VSV kocht nach letztem Derby: "Es gab Fehl­pfiffe oder Nicht-Pfiffe" Villach - So bitter die Heim-Niederlage am Sonntag auch war: Den „Adlern“ bleibt keine Zeit, dem 3:4-Endstand lange nachzutrauern: Die Konzentration liegt schon voll auf Spiel 4 der best-of-seven-Serie, das schon morgen, Dienstag (Heidi Horten-Arena, Beginn: 19:30 Uhr, Live im Free-TV auf Puls 24 sowie in Radio Kärnten) in Klagenfurt in Szene geht. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (379 Wörter) © VSV / Krammer

Um perfekt zu regenerieren, hat EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Rob Daum heute seinen Cracks nur ein freiwilliges Training „verordnet“. Für den von der Liga wegen Insultierung für zwei Spiele gesperrten Goalie J.P. Lamoureux wird bereits in Klagenfurt Alexander Schmidt, der zuletzt in der Alps Hockey League-Playoff bei den Adlern Kitzbühel mit ausgezeichneten Leistungen glänzte, im Tor stehen. „Wir haben mit Schmidt einen Top-Goalie, der dies schon mehrfach bewiesen hat”, unterstreicht VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald.

“Wir sind das bessere Team”

Die Emotionen nach dem intensiven Spiel 3 in der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen den Lokalrivalen aus Klagenfurt am vergangenen Sonntag haben sich im Lager der Blau-Weißen zwar etwas gelegt, geblieben sind dennoch der Ärger darüber, dass man bereits zum dritten Mal in der heurigen Saison ein Match gegen den KAC in den Schlussminuten aus der Hand gegeben hat sowie auch über einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen: „Dass uns das schon wieder passiert ist, ist unerklärlich. Wir sind das bessere Team, haben eine richtig starke Leistung gezeigt, liegen kurz vor Schluss in Führung und stehen am Ende dennoch mit leeren Händen da. Aber das sind eben die Playoffs“ unterstreicht Power-Forward Marco Richter, der mit einer Klasse-Einzelaktion in Spiel 3 den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielte und in der Serie mit Herz, Einsatz und Kampfgeist ganz besonders überzeugt.

“Das ist nicht zu entschuldigen”

Richtig verärgert, aber schon mit einem optimistischen Blick in die Zukunft zeigte sich heute auch Finanzvorstand Andreas Schwab: „Es ist natürlich sehr bitter, dass unser Team gleich in beiden Playoff-Heimspielen durch augenscheinliche Fehlpfiffe oder Nicht-Pfiffe maßgeblich benachteiligt wurde. Das ist nicht zu entschuldigen. Aber – wir blicken in die Zukunft, werden mit neuer Kraft und den bekannten Villacher Tugenden, wie Kampfgeist, Einsatz, Härte und Leidenschaft, morgen in Klagenfurt zurückschlagen und die Serie ausgleichen.“

Line-up für morgen

Für das Match morgen in Klagenfurt ist Benjamin Lanzinger aufgrund einer Oberkörperverletzung fraglich. Da J.P. Lamoureux von der Liga für ein, zwei Spiele gesperrt wurde, wird der nominelle Back-up Alexander Schmidt, der

aktuell ganz hervorragende Leistungen beim Kooperrationsklub Kitzbühel in den Playoffs der Alps Hockey League zeigt, im morgigen Match in Klagenfurt im Tor stehen. Ob es zu weiteren Änderungen im Line-up kommen wird, entscheidet Headcoach Rob Daum am morgigen Spieltag.