Augustana Choirs "Benefiz für´s Hospiz": Festkonzert in der Franziskaner­kirche Graz - Am Freitag den 19 Mai 2023 ab 19 Uhr findet das Benefizkonzert zu Gunsten des Hospizvereins Graz statt. Die Spezialisten für zeitgenössische Vokalmusik aus Kanada präsentieren ein ansprechendes und aufregendes Programm mit Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © Hospiz Steiermark

Der Augustana Choir aus Alberta (Kanada) geht auf Tournee und gibt am 19. Mai um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Grazer Franziskanerkirche. Als Spezialisten für Chormusik von der Renaissance bis zu zeitgenössischer Musik wird der Chor diesmal hauptsächlich herausragende Werke des 20. Und 21. Jahrhunderts präsentieren. Darunter Musik aus Kanada, Amerika sowie aus den Nordischen Ländern. Die Mitglieder des Chores werden von dessen Leiter John Wiebe in einem strengen Auswahlverfahren bestimmt.

Eintritt und Adresse Eintritt frei: „Spenden zugunsten des Hospizvereins Steiermark, Team Graz“

„Spenden zugunsten des Hospizvereins Steiermark, Team Graz“ Franziskanerkirche Graz: Franziskanerplatz 14, 8010 Graz