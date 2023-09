„Hard'n'Heavy" Brucker Band für den Amadeus Music Award nominiert Bruck an der Mur - Die Brucker Band Visions of Atlantis ist für den Österreichischen Musikpreis „Amadeus Music Award“ in der Kategorie „Hard'n'Heavy" nominiert. Es kann noch bis 20. März gevotet werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © Stefan Heilemann

Die Symphonic-Metal-Band rund um das Brucker Gründungsmitglied und Schlagzeuger Thomas Caser, ist für die Amadeus Austrian Music Awards – Österreichs größten und wichtigsten Preis für nationale Bands und Künstler – in der Kategorie “Hard’n’Heavy” nominiert. Fans können die Band unterstützen, indem sie an der Online-Abstimmung für die Awards unter dem unten angeführten Link teilnehmen. Gevotet werden kann noch bis 20. März.

Mit Live-Übertragung

Die Veranstaltung findet am 28. April 2023 im Volkstheater in Wien statt und wird im ORF1 live übertragen. Damit ist die Stadt Bruck an der Mur wieder einmal die Heimat großartiger Künstler und ruft die Bevölkerung auf, den Brucker Musik-Export nach Kräften zu unterstützen. 2023 ist ein großes Jahr für Visions of Atlantis! Nachdem sie bereits mit ihrer letzten Veröffentlichung Pirates die Fans begeisterten, setzen sie nun noch einen drauf. Neben einer ausgiebigen Tournee durch die USA und Europa im letzten Jahr haben die Symphonic-Metal-Visionäre im Sommer 2022 auf dem legendären Wacken Open Air die neue Ära von VISIONS OF ATLANTIS als Piraten für die Fans festgehalten – jetzt erhältlich als dritte Live-Veröffentlichung der Band, Pirates Over Wacken, die am 31. März 2023 über Napalm Records erscheint.