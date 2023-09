Nun muss er vor Gericht Häftling legt Feuer in seiner Zelle: Giftiger Rauch und Ver­bren­nungen Klagenfurt - Ein Insasse der Justizanstalt Klagenfurt muss am Donnerstag vor Gericht. Er soll ein Feuer in einer Zelle gelegt haben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) VOR GERICHT © 5min.at

Einem erwachsenen Insassen der Justizanstalt Klagenfurt wird zur Last gelegt, mit einem Feuerzeug ein T-Shirt und eine Matratze in der Zelle anzuzünden. Dadurch soll es zu einer giftigen Rauchgasentwicklung, einer Verkohlung und Brandflecken gekommen sein. Angeklagt ist unter anderem das Vergehen der Sachbeschädigung sowie das Vergehen der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Die Verhandlung findet am Donnerstag, dem 16. März, von 13 bis 14 Uhr statt. Richter Matthias Polak hat den Vorsitz.

Es gilt die Unschuldsvermutung.