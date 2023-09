Auffe aufn Berg und oba mit de Ski! "Hurra die Gams!": Apres-Ski Party im V-Club Villach - Apres-Ski bis die Skibrille beschlägt! Das ist das Motto dieses Wochenende im V-Club. Am Freitag und Samstag, dem 17. und 18. März heißt es "Auffe aufn Berg und oba mit de Ski direkt in den V-Club!". Das Highlight am Samstag dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Der Ballermann und Apres-Ski Star MATTY VALENTINO wird euch im Skianzug so richtig zum Schwitzen bringen! Bist du dabei? von Carla Staber 2 Minuten Lesezeit (351 Wörter) Werbung Kommt vorbei! © V-Club

#Apres-Ski: Du wolltest schon immer mal eine legendäre Après-Ski-Party feiern? Dann komm dieses Wochenende in den V-Club und erlebe Après-Ski wie im Film! Alte Klassiker, sowie neue Après-Ski Kracher, Partymusik und Austropop bis die Skibrille anschlägt. Am Freitag wird schon mal aufgewärmt beim #après-ski // Warmup. Und am Samstag? Da geht die Après-Ski-Party so richtig los! Das Highlight: MATTY VALENTINO ist live on Stage mit seinen mega Après-Ski Hits wie “Hurra die Gams” oder “Auffe aufn Berg”. Zum traditionellen Après-Ski gehört auch dazu, dass man in Skiklamotten, wozu auch Skistiefel oder Snowoardboots gehören, so richtig die Sau rauslässt. Also, lasst euch nicht davon abhalten, direkt von der Piste in den V-Club zu kommen! Wie kann man das nur verpassen? Start jeweils ab 21 Uhr im V-Club!

Die legendäre Aprés-Ski-Party mit Matty Valentino im V-Club! © V-Club

Der V-Club hat noch mehr zu bieten!

Doch das ist nicht alles, was der V-Club kommende Woche zu bieten hat. Das Wochenende beginnt schon am Donnerstag mit dem #noruleson // thursday Event. Alles nach dem Motto: „Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club.“ Komm schon früher und hole dir beim Spritzer Warm-up ausgewählte Weinmixgetränke um 2 Euro bis 22.30 Uhr! Also lass dir nichts entgehen und starte dein Party-Wochenende schon am Donnerstag! Start ebenfalls um 21 Uhr im V-Club mit freiem Eintritt!

Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club. © V-Club

Von deiner Party sicher nach Hause!

Mach dir nie wieder Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit! Mit dem V-Taxi kommst du ganz easy zur nächsten Party in den V-Club und kommst danach auch sicher und problemlos wieder nachhause. Das Beste daran? Behalte deine Shuttle-Rechnung für den nächsten Club-Besuch und tausche sie gegen ein Getränk ein. Wähle einfach die Shuttle-Hotline 04242 33355, lass dich und maximal 7 weitere Partyfreunde abholen und lass den Rechnungsbetrag auf deine V-Shuttlecard laden. Das Guthaben kannst du schließlich für Eintritte, 0,35 oder 0,7 Liter Getränke einlösen. Mega! Auch nach der Heimfahrt lohnt es sich, die Rechnung aufzubewahren. Mehr Infos zum Shuttle-Service vom V-Club findest du hier.