Ins Krankenhaus eingeliefert Keinen Helm ge­tragen: Von Gerüst auf Beton gekracht und schwer verletzt Klöch - Montagmorgen, 13. März 2023, stürzte ein 52-Jähriger von einer Leiter und verletzte sich schwer. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © 5min.at

Gegen 08:00 Uhr wollte ein 52-Jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Südoststeiermark über eine Aufstelleiter auf ein gesichertes Baugerüst in einer Höhe von 4,60 Meter gelangen. Dabei stürzte der Arbeiter aus bisher unbekannter Ursache von der Leiter und zog sich beim Aufprall auf den mit Betonsteinen gepflasterten Boden Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu. Der Verletzte wurde an der Unfallstelle vom Roten Kreuz und einer Notärztin erstversorgt und in weiterer Folge mit Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz gebracht. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, der Arbeiter trug keinen Helm.