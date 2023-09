Körperverletzung Schläger fuhr mit Straßenbahn davon: "Hat mir einfach ins Gesicht geboxt" Liebenau/Jakomini - Montagnachmittag, 13. März 2023, konnte ein 27-Jähriger nach einer vorangegangenen Körperverletzung in einer Straßenbahn angehalten werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) © Elisa Auer

Gegen 17:40 Uhr wurden zwei Polizeistreifen zum Stadion Liebenau beordert, weil dort ein Mann zusammengeschlagen worden sei. Der Täter sei in die Straßenbahn (Linie 4) eingestiegen, und in Richtung stadteinwärts gefahren. In weiterer Folge konnte eine Polizeistreife aufgrund einer Zeugenaussage den Verdächtigen an der Haltestelle „Fröhlichgasse“ in der Straßenbahn identifizieren und anhalten. Der 27-Jährige Grazer wurde zur Klärung des Sachverhaltes auf eine Polizeiinspektion verbracht.

Beide stark alkoholisiert

Das Opfer, ein 22-Jähriger ebenfalls aus Graz, gab an, ohne ersichtlichen Grund vom Täter angesprochen und kurz darauf mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der 27-Jährige dürfte nur leicht verletzt worden sein und nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Da beide Männer stark alkoholisiert waren, dauern die Ermittlungen zum genauen Tathergang noch an.