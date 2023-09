Bei Fahndung geschnappt Diebe wollten Zahnbürsten und Rasierklingen klauen Völkermarkt - Zwei Männer im Alter von 40 und 41 Jahren, zwei Slowenen, wurden am 13. März, von der Filialleitung eines Drogeriemarktes in Völkermarkt auf frischer Tat ertappt, als sie elektrischen Zahnbürsten, Rasierklingen und hochpreisigen Parfums klauen wollten. Danach flüchteten die Täter ohne das Diebesgut. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) © BMI/Gerd PACHAUER

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein Täter festgenommen und sein Komplize in weiterer Folge ausgemittelt. Nach bisher durchgeführten Erhebungen konnten den Männern weitere Diebstähle in Drogeriemärkte in St. Veit/Glan nachgewiesen werden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Männer werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.