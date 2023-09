Gesamtwert von mehreren Tausend Euro Sieben Kaffee­voll­automaten gestohlen: Rumäne tatverdächtig Rottenmann - Polizisten der Polizeiinspektion Liezen gelang es, Freitagnachmittag, 10. März 2023, einen Verdächtigen nach mehreren Diebstählen anzuhalten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Bereits am 3. März 2023, wurden Diebstähle durch vorerst unbekannte Täter in zwei Lebensmittel- und Diskontfilialen in Liezen und Rottenmann angezeigt. Dabei wurden insgesamt sieben Kaffeevollautomaten im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Polizeistreife fand verdächtiges Fahrzeug

Am späten Nachmittag des 10. März 2023 konnte von einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Liezen im Zuge der Ermittlungs- und Fahndungstätigkeit das verdächtige Fahrzeug wahrgenommen und kontrolliert werden. Bei den weiteren Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Liezen konnte bei der Nachschau in der Wohnung des Verdächtigen ein neuwertiger Kaffeevollautomat samt Originalkarton und Zubehör aufgefunden und vorläufig sichergestellt werden.

Verdächtiger bestreitet Diebstähle

Der angehaltene 29-Jährige Verdächtige, ein im Bezirk Liezen lebender Rumäne, gab zwar zu, zur Tatzeit an den Tatorten gewesen zu sein, bestritt jedoch die Diebstähle. Aufgrund der durch die Ermittlungen festgestellten Sachlage ist der Mann dringend der Diebstähle verdächtig und wird nach Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Der Verbleib des restlichen Diebesgutes ist bislang nicht bekannt.