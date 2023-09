Im Casino Velden

Glückspilz gewinnt bei Casino­besuch 258.067 Euro

Velden - Dass es Kärntenbesucher ins Casino Velden zieht, ist nicht ungewöhnlich. Top-Lage am See, erstklassiges Spielangebot, hervorragende Kulinarik und beste Betreuung sprechen für sich. Dass ein Casino Besucher aber bei seinem ersten Spielversuch an den Automaten gleich den Fort Knox Jackpot knackt, ist dann doch eine echte Sensation.

