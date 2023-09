Einer der besten Bester Neuzu­gang: Restaurant "Moritz" überzeugte mit seiner Küche Grafenstein - Am Montag wurde der Restaurantguide "A la Carte" veröffentlicht. Ein Kärnter Neuzugang stach dabei besonders hervor: Das Resaurant "Moritz" in Gafenstein überzeugte mit seiner außergewöhnlichen Küche. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) SYMBOLFOTO © Song_about_summer / stock.adobe.com

Mit stolzen 88 Punkten lieferte das Restaurant von Roman Pichler ordentlich ab. Als eines der besten Neuzugänge landete die Küche aus Grafenstein auf Kärntens beachtlichen zweiten Platz. In der Vergangenheit wurde “Moritz” auch schon mit drei Hauben ausgezeichnet.

Zwei Restaurants teilen sich die Spitze

Mit 95 vergebenen Punkten zählen “Hubert Wallner” in Dellach-Maria Wörth am Wörthersee und Hannes Müller von der “Forelle am Weißensee” zu den Bestplatzierten in Kärnten. Den zweiten Platz teilen sich, wie eben erwähnt, Roman Pichler vom “Moritz” in Grafenstein und Manuel Ressi vom “Bärenwirt” in Hermagor. Sie konnten mit 88 Punkten brillieren. Weitere Top Platzierungen waren das “Caramé” in Velden am Wörthersee von Thomas Guggenberger oder “Das Lilienberg” in Tainach von Oliver Drug. Auch das “Frierss Feines Haus” in Villach erlangte einige Punkte in der Wertung. Mit insgesamt 84 Punkten, liegt es allerdings etwas zurück.

“A la Cart” Top 100

Das beste Restaurant in Östrreich ist das “Steirereck” in Wien. Mit insgesamt 100 erreichten Punkten und 5 Sternen ist des das Höchstplatzierteste Restaurant der Top 100. Die aufgelisteten Lokale im “A la Carte” werden nicht regelmäßig besucht. Auch die Weinkarten werden zusätzlich zur Küche mit ein bis maximal drei Flaschen-Symbolen bewertet. Lokalen mit hoher Zuverlässigkeit wird der Fixstern vergeben.