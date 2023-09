Internationaler Long Covid Awareness Day Damit ist nicht zu spaßen: Am 15. März ist Long Covid Awareness Day Graz - Am Mittwoch, 15. März, ist der zweite internationale Long Covid Awareness Day. Diesen Tag wollen Betroffene nutzen, um das Krankheitsbild des Post-Covid-19-Syndroms stärker ins Bewusstsein zu rufen. Rund zehn Prozent von Covid-19-Patienten berichten von Langzeitfolgen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) © pixabay

Mittlerweile weisen Ärzte die auf Long Covid hindeutenden Symptome zwar vielfach richtig zu und behandeln die mitunter schweren Folgeerscheinungen entsprechend. Insgesamt fühlen sich viele Betroffene jedoch nach wie vor zu wenig ernst genommen und es gibt zu wenig Therapieangebote. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Betroffene trotz therapeutischer Maßnahmen körperlich erschöpft sind. Bereits geringe Anstrengungen führen zu Müdigkeit und der normale Alltag ist kaum bewältigbar. Für weitere Tätigkeiten fehlt oft schlicht die Energie.

Ein umfassendes Ärzte Team ist nötig

Umso wichtiger ist es, Long Covid und seine Begleiterscheinungen im Bewusstsein zu verankern: In der Bevölkerung, in den Medien, in der Medizin und auch in der Politik. Für chronisch erkrankte Menschen ist eine wohnortnahe Behandlung auf Grund ihrer starken Erschöpfung erforderlich. Daher ist ein Versorgungskonzept bestehend aus Hausarzt und Fachärzten wie Internisten, Pneumologen, einem Team samt Diätberatung, Physio- und Psychotherapeuten notwendig. Die Long Covid Spezialambulanz am LKH Graz II bietet genau diese umfassenden Therapie-Möglichkeiten an.

Therapieangebote sollen ausgebaaut werden

„Etliche Betroffene kämpfen noch Monate nach einer Covid-Infektion mit schweren Krankheitssymptomen. Long Covid ist eine schwerwiegende Erkrankung, die entsprechend behandelt werden muss. Ich unterstütze die Therapieangebote noch weiter auszubauen“, betont der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).