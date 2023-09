Die Demo läuft gerade

Heutiger Protest in Graz: „Ohne uns geht in der Pflege nix"

Graz - „Ohne uns geht in der Pflege nix!“ - unter diesem Motto protestiert der Arbeitskreis Gesundheit & Pflege gerade vor dem Landtag in Graz. Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Pflegebereich wollen lautstark auf ihre Forderungen aufmerksam machen und somit ein Zeichen in der Pflegebranche setzten.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (85 Wörter)