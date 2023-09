Tragödie gestern Nachmittag Tödlicher Unfall: "Herz­zerreißendes Weinen vom Kind wird im Gedächtnis bleiben" Gailtalzubringer - Gestern, 13. März 2023, kam es zu einem tödlichen Unfall auf der B111, Gailtalzubringer. Eine junge Mama kam dabei ums Leben, ihr Kleinkind war mit im Fahrzeug. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) © Feuerwehren Dreiländereck Artikel zum Thema Tödlicher Unfall: Junge Frau verstorben

Montag, 13. März, kam es beim Gailtalzubringer zu einem tödlichen Verkehrsunfall, wir haben berichtet. Jetzt gibt es mehr Informationen dazu. Aus unbekannter Ursache sind ein LKW – Sattelzug und ein Auto zusammengeprallt. Das Schwerfahrzeug kam nach der Kollision ins Straßenbankett, stürzte über die etwa 4 m hohe Böschung und kam auf einem unter der B111 parallel verlaufenden Begleitweg zum Liegen. Der Fahrer wurde von nachkommenden Verkehrsteilnehmern mit einem Schock aus seinem Unfallfahrzeug befreit.

Auto wurde in Straßengraben geschleudert

Das Auto, gelenkt von einer jungen Frau, wobei sich ihr Kleinkind im Kindersitz am Beifahrersitz angeschnallt befand, wurde nach dem Aufprall in den gegenüberliegenden Straßengraben, zu einem Wildzaun geschleudert. Hier waren es auch wieder nachkommende Verkehrsteilnehmer, die beide Personen aus dem Unfallfahrzeug befreiten, darunter zum Glück eine Feuerwehrärztin, ein Polizist und ein hilfsbereiter LKW – Fahrer. Das Kind wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte vom LKW – Fahrer beaufsichtigt. Nachdem die junge Mutter keinerlei Lebenszeichen zeigte, wurde sofort mit der Reanimation begonnen. Der nachfolgende Notarzt und weiter eintreffende First Responder kämpften um das Leben der jungen Frau, die leider auf Grund der Schwere ihrer Verletzungen noch vor Ort verstarb. Das Kleinkind wurde nach einer Erstuntersuchung durch die anwesenden Ärzte vom Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht.

Das Unfallauto wurde in den Straßengraben geschleudert. © Feuerwehren Dreiländereck © Feuerwehren Dreiländereck

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die weitere Arbeit der Feuerwehren beschränkte sich nach Freigabe der Unfallfahrzeuge durch die Staatsanwaltschaft, auf die Aufräumungsarbeiten. Der Personenkraftwagen wurde von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert. Beim verunfallten Sattelzug, der mit Sägespäne beladen war, konnte das Ladegut mit Unterstützung einiger Feuerwehrkameraden aus Feistritz mit ihren Traktoren entladen werden. Das anschließende Aufstellen und die Bergung des gesamten Sattelzuges erfolgte ebenfalls durch eine private Bergungsfirma. “Die gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte konnte leider das Leben der jungen Mutter nicht mehr retten und das herzzerreißende Weinen vom Kind wird allen Beteiligten sicher noch lange im Gedächtnis verbleiben”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Die Feuerwehren standen mit 33 Mann und 6 Fahrzeugen im Einsatz.