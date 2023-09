Nutze den Osterintensivkurs Fahrschule Gabriel: In nur 8 Tagen zum Führerschein! Villach - Mit der Fahrschule Gabriel hast du die Theorie für deinen B-Führerschein in nur 8 Tagen erledigt, fürs Mopedfahren in nur 2 Tagen. Melde dich jetzt für den Osterintensivkurs an! von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) Werbung Mit der Fahrschule Gabriel fährst du der Sonne entgegen, und das in nur kurzer Zeit! © Fahrschule Gabriel

Nutze jetzt den 8-Tage-Osterintensivkurs!

Die Sonne lässt sich immer öfter blicken und Ostern steht vor der Tür. Jetzt heißt es schnell sein und noch einen Platz für den Oster-Intensivkurs bei der Fahrschule Gabriel ergattern. In nur 8 Vormittagen hast du hier die Theorie für deinen B-Führerschein erledigt! Am Freitag, dem 31. März, startet der 8-Tage-Oster-Intensivkurs. Für diejenigen, die lieber am Abend lernen: Am 11. April startet der nächste 10-tägige Abend-Intensivkurs. Für alle zukünftigen MopedfahrerInnen: Am 3. April findet der 2-Tage-Intensivkurs statt, immer vormittags! Der nächste zweitägige Abendskurs startet am 2. Mai! Mit der Fahrschule Gabriel kommst du nicht nur schnell, sondern auch sicher an dein Ziel.

Top-Mobilitätspark und Preis-/Leistungsgarantie!

Die Fahrschule Gabriel ist seit 40 Jahren in Villach dein verlässlicher Partner in Sachen Führerschein. Zudem kannst du dich im Top-Mobilitätspark des ÖAMTC in Warmbad-Villach mit den bestens ausgebildeten FahrlehrerInnen optimal auf die Fahrt im Straßenverkehr vorbereiten. Bei Inhaber Günter Roth und Team bekommst du jedenfalls den besten Service zum besten Preis. Zusätzlich wird dir das sichere Fahrgefühl der Extraklasse mit der VW Golf R-Line in sportlicher Ausstattung, dem Cabrio, der brandneuen Kawasaki Z 900 und den stylischen Mopeds garantiert gefallen. Wissenswert: Die klimaaktive Fahrschule Gabriel setzt sich auch für Nachhaltigkeit ein. In speziellen Kursen lernst du zudem mit eigenen SpritspartrainerInnen, wie du am effektivsten Treibstoff sparst, so auch länger fährst und dabei noch die Umwelt schonst. Melde dich jetzt bei den Profis an!

Nutze die Ferienzeit und absolviere die Theorie für den B-Führerschein in 8 oder 10 Tagen! © Fahrschule Gabriel Mopedtheorie in nur 2 Vormittagen oder Abenden? Die Fahrschule Gabriel macht´s möglich. © Fahrschule Gabriel Freiheit auf zwei Rädern: Mit der Sonne kommt die Lust aufs Fahren! © Fahrschule Gabriel Die top-aktuelle Fahrzeugflotte der Fahrschule Gabriel bringt dich sicher auf Touren! © Fahrschule Gabriel