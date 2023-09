Neue Statistik Anstieg um 7 Prozent: Teilzeit­arbeit wird immer beliebter Kärnten - Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt hält weiter an. Im Jahr 2022 waren laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung von Statistik Austria nach EU-Definition insgesamt 4.442.600 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig, 221.100 arbeitslos. Mit 206.500 offenen Stellen wurde ein weiterer Höchststand des Stellenangebots verzeichnet. Außerdem gibt es 7 Prozent mehr Teilzeiterwerbstätige als im Vorjahr. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (311 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

„Die Zahl der offenen Stellen war 2022 auf Rekordniveau, bei gleichzeitig hoher Beschäftigung. Die Nachfrage nach Arbeitskräften betrifft alle Berufe, am größten sind die Lücken im Verkauf und bei anderen Dienstleistungen. Künftig wird sich der Arbeitskräftemangel auch aufgrund der Alterung der österreichischen Bevölkerung weiter verschärfen. Aktuell ist der Anteil älterer Erwerbstätiger in Österreich deutlich geringer als in den meisten anderen EU-Ländern. Deutlich höher als in anderen EU-Ländern ist hingegen der Anteil von Frauen in Teilzeit“, sagt Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas im Rahmen des Pressegesprächs zum Austrian Economic Barometer. Die vierteljährlichen Ausgaben des Austrian Economic Barometer zeigen anhand verschiedener Wirtschaftsindikatoren, wie sich Österreichs Wirtschaft vor dem Hintergrund multipler Krisen entwickelt.

Um 7 Prozent mehr Teilzeiterwerbstätige

Der Arbeitsmarkt 2022 stand im Zeichen der Erholung. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg, die Zahl der Arbeitslosen sank und auch die Zahl der offenen Stellen erreichte ein Rekordniveau. Die Erwerbsbeteiligung gestaltet sich jedoch unter anderem nach Geschlecht und Alter sehr unterschiedlich. Im Jahresdurchschnitt 2022 waren insgesamt 4.442.600 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig und damit um 136.600 bzw. 3,2 % mehr als 2021. Dieser Beschäftigungszuwachs beruht allerdings zu beinahe zwei Dritteln auf einem Plus der Teilzeiterwerbstätigen. So ist die Zahl der Vollzeiterwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 % (47.700), jene der Teilzeiterwerbstätigen aber um 7,0 % (88.900 ) angestiegen. 2022 gab damit jeder achte Mann (12,6 %) und bereits jede zweite erwerbstätige Frau (50,7 %) an, auf Teilzeitbasis zu arbeiten.

Hauptgrund: Betreeungsaufgaben

Zwei Drittel der Frauen gaben als Hauptgrund für ihre Teilzeiterwerbstätigkeit dabei ihre Betreuungsaufgaben (39,5 %) beziehungsweise den Wunsch nur eine Teilzeittätigkeit auszuüben (26,5 %) an. Die Erwerbstätigenquote, also der Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren, betrug im Jahr 2022 insgesamt 74,0 %. Die Erwerbsbeteiligung variiert dabei nach Alter. So ist insbesondere die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen mit 56,4 % trotz eines deutlichen Anstiegs in den vergangenen Jahren weiterhin unterdurchschnittlich.