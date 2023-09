Tierschützer wollen Tiere retten Uni-Bauprojekt: Wird eine Waldkauz-Familie bald obdachlos sein? Graz - Im Frühjahr 2021 fiel der Startschuss für das Universitätsbauprojekt. Doch der Bau des "Center of Physics" bringt auch Nachteile mit sich: Einige Bäume müssen gefällt werden, in einem dieser Platanenbäume soll auch eine Kauz-Familie leben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (220 Wörter) © Pexels/Ruslan Khmeleysky

Beim Graz Center of Physics handelt es sich um eines der größten Universitätsbauprojekte Österreichs. Es wird die Physik-Institute von Universität Graz und TU Graz an einem gemeinsamen Standort vereinen und entsteht bis 2030 am Campus der Uni Graz anstelle der heutigen Vorklinik.

Bäume werden gefällt

Für das Großbauprojekt sollen jedoch angeblich auch rund 40 Bäume gefällt werden. Hier geht es unter anderem auch um die Platanenbäume, die einen Teil des Ökosystems in der Harrachgasse ausmachen: Nachhaltig in Graz startete deswegen eine Petition mit der Botschaft “Es ist traurig zu sehen, dass die Universität Graz plant, 30 Meter hohe Platanenbäume mit einem Kronenumfang von 18 Metern zu fällen. Sie sind wichtig für den Lebensraum vieler Tiere, wie artengeschützte Käutze. Mit der Petition “Rettet die Platanen vor der Uni Graz” wird gefordert, dass die Universität Graz die Bäume schützt und das Fällen unterbleiben lässt”.

Kauz-Familie wird obdachlos

Die in den Platanenbäumen lebende Kauz-Familie wird somit ihr Zuhause verlieren. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund soll eine Übersiedlung in eine neue Heimat organisiert werden. Der Verein Nachhaltig in Graz fordert weiterhin einen alternativen Lösungsweg zu finden, um das Center of Physics zu erweitern, ohne die Bäume fällen zu müssen. Hier gehts zur Petition.