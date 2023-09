"Zukunft jetzt gestalten" Mobilitätspreis Kärnten: Innovative Mobilitäts­projekte gesucht Kärnten - "Zukunft jetzt gestalten" ist das Motto des diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreises Kärnten, der kürzlich von Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig, dem VCÖ und den ÖBB gestartet wurde. Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass zahlreiche Innovationen sowie Trends wie Digitalisierung und Sharing eine große Chance sind, bestehende Verkehrsprobleme nachhaltig und langfristig zu lösen. von Redaktion 5 Minuten Lesezeit (611 Wörter) © Büro LR Schuschnig

Aufgrund von Rahmenbedingungen wie demographischer Wandel und Klimakrise wird das auch notwendig sein. “Noch nie in unserer Geschichte gab es in der Mobilität so viele Neuerungen, so viel Innovation wie heute. Und das ist gut so. Denn wir brauchen sie, um die vielfältigen Verkehrsprobleme der Gegenwart zu verringern beziehungsweise zu lösen. Die Neuerungen und Innovation sind eine Chance, damit unsere Mobilität künftig einfacher, gesünder, klimaverträglicher und kostengünstiger wird”, stellt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer fest.

Natur liefert saubere Energie

Wind, Wasser und Sonne – die Natur liefert uns viel saubere Energie. Der Vorteil: Wir sind unabhängig von Erdölimporten. Mit einer Photovoltaikanlage am Dach können wir uns den Strom fürs Autofahren selber erzeugen. Auch Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig ist sich sicher, dass es in Zukunft klimafreundliche Mobilitätslösungen braucht, die verstärkt auf Innovation und technologischen Fortschritt setzen. “Wir müssen jetzt investieren, um später keine Strafzahlungen zu tätigen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, attraktive Angebote zu schaffen, um die Menschen von nachhaltigen Mobilitätslösungen zu überzeugen, ihnen aber die Wahlfreiheit zu lassen”, betont der Landesrat. “Insbesondere das Öffi-Angebot muss sich künftig noch stärker nach dem Mobilitätsverhalten der Menschen richten.”

Mobilität wird effizienter

Zahlreiche Innovationen und Trends machen künftig die Mobilität effizienter, platzsparender und klimaverträglicher. Dank Digitalisierung können verschiedene Verkehrsmittel leichter verknüpft werden, auch der Trend “Nutzen statt besitzen” wird damit unterstützt, die Carsharing Angebote werden zunehmen. Der Trend zur aktiven Mobilität, Gehen und Radfahren, ist durch den verstärkten Ausbau der Rad-Infrastruktur zu unterstützen. Die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl nimmt zu, unsere Mobilität wird vielfältiger. In Kärnten wird bereits deutlich vor dem Jahr 2040 durch die Koralmbahn der Öffentliche Verkehr stark an Attraktivität gewinnen. “Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn, mit den Inbetriebnahme Schritten Dezember 2023 und 2025, wird ein Jahrhundertprojekt für Kärnten realisiert, das Kärnten viele Chancen bringen wird. Es sind jedoch noch viele Maßnahmen erforderlich, um allen Menschen in Kärnten die Vorteile daraus nutzbar zu machen. Arbeiten wir mit Nachdruck an den erforderlichen Veränderungen”, stellt ÖBB-Regionalmanager Reinhard Wallner fest.

“Zukunft jetzt gestalten”

“Damit diese Chancen, die diese Entwicklungen uns in der Mobilität und auch im Gütertransport bieten, genutzt werden, braucht es auch Pionierinnen und Pioniere. Deshalb starten wir heute den VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten und stellen diesen unter das Motto “Zukunft jetzt gestalten””, erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Aufgerufen sind Betriebe und Unternehmen, Start-Ups, Tourismusregionen, Gemeinden und Städte, Schulen und Universitäten, Initiativen und Einzelpersonen auf, Projekte einzureichen, die schon heute zeigen wie die Mobilität der Zukunft besser, einfacher, effizienter und klimaverträglicher sein kann.Mit Blick auf den VCÖ-Mobilitätspreis 2023 ist Landesrat Sebastian Schuschnig überzeugt: “Die ausgezeichneten Projekte in den vergangenen Jahren beweisen eindrucksvoll, welche Innovationskraft in Kärnten steckt. Ich bin mir sicher, dass auch heuer wichtige Kärntner Projekte eingereicht werden, die die Mobilität von Morgen modern und klimafreundlich gestalten.”Der VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Kärnten und den ÖBB durchgeführt und auch vom Verkehrsverbund Kärnten und der KELAG unterstützt. Einreichfrist ist der 31. Mai 2023, Einreichunterlagen und Informationen zum VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten gibt es unter www.vcoe.at und beim VCÖ unter (01) 893 26 97.Die Einreichungen zum VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten werden von einer Fachjury bewertet. Im September werden die am besten bewerteten Projekte von VCÖ, Landesrat Sebastian Schuschnig und ÖBB ausgezeichnet. Im Vorjahr gewann das Projekt “Cool in die Schul” im Lieser- und Maltatal den VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten.