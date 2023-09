Fürs morgige Spiel

Nach zwei Jahren Pause: Schüler laden zum Eishockey­match

Villach - Am Mittwoch dem 15. März 23 spielt das BG|BRG St.Martin Villach gegen das BG|BRG Perau Villach in der Villacher Eishalle Eishockey. Das Match der Schulen geht bereits in die 3. Runde.

