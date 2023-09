Ab 15. Mai 2023 Strompreise werden drastisch erhöht: 60.000 Haushalte betroffen Klagenfurt - Die Energie Klagenfurt erhöht mit 15. Mai 2023 ihre Strom- und Gaspreise. Rund 60.000 Strom-Bestandskunden und um die 1.800 Gaskunden sind betroffen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © Fotomontage 5min.at & Pixabay / Mabel Amber

„Viele Haushalte können diese Mehrbelastung nicht mehr stemmen. Maßnahmen wie die Strompreisbremse dienen zur ‚Symptombekämpfung‘, auf lange Sicht muss es aber zu einer deutlichen Entlastung für Haushalte kommen. Eine Neuausrichtung des Strommarktes ist unumgänglich!“, betont AK-Präsident Günther Goach.

Von 13,60 auf 29,5 Cent

Der reine Energiepreis beim Strom der Energie Klagenfurt steigt ab Mitte Mai von 13,60 auf 29,5 Cent brutto. Gas wird um das Doppelte teurer – von 5,98 auf 11,99 Cent brutto pro Kilowattstunde. „Bei einem Stromverbrauch einer fünfköpfigen Familie von 7.000 kWh kommt es zu jährlichen Mehrkosten von rund 730 Euro, obwohl die Strompreisbremse schon eingerechnet ist!“, rechnet Goach vor und erklärt: „Die Energie Klagenfurt hat mit 10 Prozent einen niedrigen Anteil an Eigenproduktion und ist gezwungen, teuer am internationalen Strommarkt einzukaufen. Das Nachsehen haben die Endkunden. Das unsägliche Merit-Order-System – das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis für die gesamte Stromkalkulation – gehört ersetzt. Die Entkoppelung des Strommarktes vom Gasmarkt muss durchgesetzt werden!“

Weitere Kritik

Kritik übt die AK an der überproportionalen Anhebung der Benützungsabgabe in Klagenfurt von 0,96 auf 2,65 Cent brutto pro kWh. Der Stadt würde das Mehreinnahmen in Millionenhöhe – auf Kosten der Verbraucher – bringen.„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die täglich zum Erfolg des Landes beitragen und das Land am Laufen halten, müssen sich auch ein gutes Leben leisten können – dazu zählt bezahlbare Energie!“, so Goach.