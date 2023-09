Vernetzungstreffen 16,41 Prozent betroffen: So möchte man gegen Gewalt an Frauen vorgehen Klagenfurt - Letzte Woche fand das dritte Femizide Treffen zum Thema: "Opferschutzzentrierte Männerarbeit" im Stadthaus Klagenfurt statt. Organisiert wurde es vom Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen. Einige Grundlagen, Konzepte und Methoden wurden bei der Veranstaltung behandelt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) Stadträtin Corinna Smrecnik, Simon Březina und Astrid Malle mit den Teilnehmern beim Femizide Experten-Treffen und Kooperationstreffen STOP im Stadthaus Klagenfurt. © StadtKommunikation/Hude

16,41 Prozent aller Frauen in Österreich zwischen 18 und 74 Jahren, die bereits mindestens einmal in einer Partnerschaft waren, haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Frauen erfahren Gewalt aufgrund von Machtanspruch und Dominanz durch Männer. Bei dem Treffen wurden Möglichkeiten und Maßnahmen, Konzepte und Methoden zur Minderung dieser Zahlen durch Simon Březina präsentiert und gemeinsam diskutiert. Březina ist Sozialarbeiter und Experte im Bereich kritischer Männer- und Burschenarbeit, arbeitete für die Organisation GPB White Ribbon und ist ausgebildeter StoP- Koordinator.

Vernetzung gegen Gewalt an Frauen

„Sich in diesem Bereich zu vernetzen und auszutauschen, sehe ich als wichtigen Faktor in der Gewaltprävention. Aus diesem Grund habe ich 2021 das Treffen ins Leben gerufen. Denn nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir am besten gegen strukturelle Gewalt vorgehen. Das Thema dieses Jahres wurde bewusst gewählt, da es den Fokus weg vom Opfer und hin zu dem Täter lenkt. Burschen- und Männerarbeit ist ein wichtiger Baustein im Einsatz gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.“ so Frauenreferentin Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ).

Ein wichtiger Baustein

Burschen- und Männerarbeit ist ein wichtiger Baustein im Einsatz gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Ansätze zur Verhinderung von häuslicher Gewalt sind Präventionsarbeit sowie die Arbeit mit Gefährdeten (z.B. Männerinfo, Männerberatung), Tätern (weiterführende, freiwillige Beratung, oder durch Anordnung) und Betroffenen (Frauenhaus, Gewaltschutzzentren, Frauenberatung).