Nummer 3 Nächste Bombendrohung: Slowenisches Gymnasium wird evakuiert Klagenfurt - Nach bereits zwei Bombenalarm, wurde nun auch das slowenische Gymnasium in Klagenfurt evakuiert. Es handelt sich hier auch um eine Bombendrohung. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (248 Wörter)

Heute, 14. März, wurde vor kurzem das slowenische Gymnasium evakuiert. Polizeisprecherin Waltraud Dullnig meint gegenüber 5 Minuten, dass es sich auch hier definitiv um eine Bombendrohung handelt. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, sowie ein Spürhund.

Noch kein verdächtiger Gegenstand gefunden

Bisher wurde noch kein verdächtiger Gegenstand gefunden, erklärt eine Polizistin vor Ort. Die Schüler befinden sich derzeit in der Turnhalle. Das ist nun bereits die dritte Bombendrohung innerhalb von sieben Tagen. Ernstgenommen werden solche Drohungen von der Polizei immer.

UPDATE 13.15 Uhr:

Die Schüler dürfen nachhause, die Evakuierungsmaßnahmen wurden aufgehoben. “Die Durchsuchung der Schule verlief negativ”, erklärt Waltraud Dullnig. Bei der Bombendrohung handelt es sich auch dieses Mal wieder um einen Schriftzug im WC.

Bericht der Polizei:

Am 14. März, um 12.04 Uhr, ging bei der Landesleitzentrale ein Notruf ein, dass auf einer Wand auf dem WC einer Bildungseinrichtung in Klagenfurt am Wörthersee, eine Bombendrohung in slowenischer Sprache geschrieben wurde. Es wurde unverzüglich eine Evakuierung der Schule eingeleitet und sämtliche Personen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich weggewiesen. Es folgte eine Durchsuchung des Schulgebäudes durch sprengstoffkundige Organe und Sprengstoffspürhunde. Um 13.15 Uhr, war die Durchsuchung abgeschlossen. Es konnten keine Bombe oder sonstige gefährliche oder verdächtige Gegenstände vorgefunden werden. Die Schule wurde freigegeben und der Schulbetrieb konnte wieder aufgenommen werden. Im Zuge der Amtshandlung wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.