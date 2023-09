Für eine saubere Gemeinde Kein „Lagerort für Rest­stoffe“: So viel Müll wurde in dieser Gemeinde gesammelt St. Georgen am Längsee - Viel "Müll von gestern" wurde am Freitag,10. und Samstag, 11. März 2023 in der Gemeinde zum Frühlingserwachen gesammelt. Zahlreiche Freiwillige sind dem Aufruf von Umweltreferent Hannes Rabitsch gefolgt und haben mitgemacht. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) Viele freiwillige Helfer waren dabei. © Gemeinde St Georgen am Längsee

Auch die Schülern und das Lehrpersonal der Volksschulen Launsdorf und St.Georgen am Längsee haben bereits am 10. März 2023 mit allen Klassen sowie Begleitern an der Aktion teilgenommen. Auch den Teilnehmern des DSG Drasendorf sowie den Mitgliedern und Begleitern der Feuerwehrjugend der Freiwillige Feuerwehr Thalsdorf sei für die Teilnahme und tatkräftige Unterstützung gedankt, ebenso der KEM Sonnenland Mittelkärnten und Ingeborg Perle, die als Müllberaterin vor dem Start einen Kurzimpuls zum Thema Mülltrennen durchführte.

Gesammelt, getrennt und deponiert

Innerhalb kurzer Zeit konnte eine stattliche Menge weggeworfener Müll an St. Georgens Straßenrändern beseitigt und sauber getrennt im Bauhof der Gemeinde deponiert werden. Im Anschluss gab es für die Teilnehmer als Dankeschön am Gemeindeamt eine Stärkung. Das achtlose Entsorgen von Müll in der Natur stört viele und es belastet die Umwelt. Man kann nur hoffen, dass in Zukunft immer weniger Leute die Natur nicht als „Lagerort für ihre Reststoffe“ sehen – dafür gibt es Mülltonnen.