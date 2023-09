Erneute Bombendrohung Auf­atmen am slowenischen Gymnasium: Kein Spreng­stoff ge­funden Klagenfurt - Bereits zum dritten Mal binnen sieben Tagen kam es zu einer Bombendrohung an einer Kärntner Schule. Heute war das slowenische Gymnasium in Klagenfurt betroffen. Sämtliche Schüler wurden aus dem Schulgebäude evakuiert. Polizei durchsuchte das Gymnasium nach Sprengstoff. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) © 5min.at

Aufregung in Klagenfurt: Gegen 12 Uhr startete am heutigen Dienstag, dem 14. März, ein Großaufgebot an Polizei zum slowenischen Gymnasium. Wieder war es an einer Kärntner Schule zu einer Bombendrohung gekommen. 5 Minuten berichtete. Alle Schüler wurden evakuiert und in der Turnhalle St. Peter untergebracht. Es ist mittlerweile die dritte Drohung binnen sieben Tagen.

Ein Schriftzug am WC war Auslöser für das Ganze. Die Schüler wurden aus dem Gebäude evakuiert.

Großaufgebot

Aufmerksam auf die Drohung wurde man wegen eines Schriftzuges am WC. Polizei nahm diese Drohung sehr ernst und durchsuchte das gesamte Gebäude. Auch Polizeihubschrauber und Spürhund kamen zum Einsatz. Knapp eine Stunde später konnte Entwarnung gegeben werden: “Die Durchsuchung der Schule verlief negativ”, erklärt Polizeisprecherin Waltraud Dullnig. Die Schüler dürfen nachhause, die Evakuierungsmaßnahmen wurden aufgehoben.

Bericht der Polizei:

Am 14. März, um 12.04 Uhr, ging bei der Landesleitzentrale ein Notruf ein, dass auf einer Wand auf dem WC einer Bildungseinrichtung in Klagenfurt am Wörthersee, eine Bombendrohung in slowenischer Sprache geschrieben wurde. Es wurde unverzüglich eine Evakuierung der Schule eingeleitet und sämtliche Personen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich weggewiesen. Es folgte eine Durchsuchung des Schulgebäudes durch sprengstoffkundige Organe und Sprengstoffspürhunde. Um 13.15 Uhr, war die Durchsuchung abgeschlossen. Es konnten keine Bombe oder sonstige gefährliche oder verdächtige Gegenstände vorgefunden werden. Die Schule wurde freigegeben und der Schulbetrieb konnte wieder aufgenommen werden. Im Zuge der Amtshandlung wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.