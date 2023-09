Nach Landtagswahl SPÖ-ÖVP-Koalition: Ver­handlungen starten Kärnten - Am heutigen Dienstag luden SPÖ und ÖVP zu einem kurzfristigen gemeinsamen Pressestatement nach der Landtagswahl. Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ starten bereits am Donnerstag. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (386 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD Kärnten/Hannes Krainz

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass SPÖ und ÖVP am heutigen Dienstag den Beginn der Koalitionsverhandlungen verkünden. Per “Eilt-Aviso” luden SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser und ÖVP-Obmann Martin Gruber heute um 15 Uhr in den SPÖ-Landtagsklub zu einem gemeinsamen Pressestatement zu weiteren Verhandlungen nach der Landtagswahl.

Team Kärnten spricht sich gegen Koalition mit SPÖ aus

Am 5. März hat Kärnten gewählt: Mit rund 39 Prozent der Stimmen blieb SPÖ an der Spitze, gefolgt von der FPÖ mit rund 25 Prozent. Die ÖVP war der Favorit von rund 17 Prozent der Wähler. Vergangene Woche gab es bereits Sondierungsgespräche zwischen SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten. Gerhard Köfer betonte daraufhin, dass das Team Kärnten für Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ nicht zur Verfügung stehen würde. Mehr dazu liest du hier.

FPÖ sah dies bereits kommen

„Seitens der FPÖ sind wir immer davon ausgegangen, dass sich Rot und Schwarz wieder einhängen werden und ihre Koalition an der FPÖ als zweitstärkster Kraft vorbeifortführen. Wir erwarten uns von SPÖ und ÖVP, dass sie für eine Wiedergutmachung für die massiven Schäden ihrer Corona-Politik und eine Rückzahlung aller verhängten Corona-Strafen sorgen“, so der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer in einer Stellungnahme zu den Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP in Kärnten.

Koalitionsverhandlungen starten

Bereits mehrere Jahre haben ÖVP und SPÖ Kärnten gemeinsam regiert. Nun könnte die rot-schwarze Koalition fortgeführt werden, sofern die Verhandlungen nicht scheitern. Wie in der Pressekonferenz bekannt gegeben, wolle man bereits am Donnerstag mit den Koalitionsverhandlungen starten. Am 6. oder 13. April soll die konstituierende Sitzung des neuen Landtages stattfinden. Die Regierungsmitglieder sollen dabei gewählt und angelobt werden.

Voglauer: “Ich erwarte mir Abkehr vom alten Denken”

„Wir haben bereits eine SPÖ/ÖVP-Regierung in Kärnten erlebt. Bei einer Neuauflage erwarte ich mir eine Abkehr vom alten Denken und endlich mehr Gestaltungswillen für wirksamen Klimaschutz und die Energiewende. Denn jetzt ist die Zeit, die großen Hebel zu bewegen. Jetzt ist die Zeit, echten Klimaschutz und die Energiewende auf den Boden zu bringen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, wenn es darum geht, eine lebenswerte Zukunft für die Kärntner zu erhalten und ein neues Klima der Zuversicht und des Mutes zu schaffen“, so Grüne-Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer.