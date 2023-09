Um 8,6 Prozent Erneuter Richt­wert­mieten-Anstieg: Land fordert Miet­preis­bremse Kärnten - Nach einer Erhöhung der Richtwertmieten im Vorjahr um 5,8 Prozent droht im heurigen April aufgrund der hohen Inflation ein neuerlicher Anstieg - und zwar um massive 8,6 Prozent. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Sephelonor

In Kärnten unterliegen zwar weniger als zehn Prozent der Mietwohnungen den Richtwerten, allerdings hat jede Erhöhung auch Auswirkungen auf den privaten und gewerblichen Bereich. „Eine neuerliche Anhebung der Mieten belastet nicht nur die Mieter, sondern treibt auch die Inflation noch einmal an“, so Landeshauptmann Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). Zudem soll für eine rasche Erleichterung aller Mieter die Umsatzsteuer auf Betriebskosten und Mieten ausgesetzt werden.

Keine Preissprünge mehr

Für den Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus in Kärnten kann Schaunig Mieterhöhungen in dieser Dimension ausschließen. „Zwei Drittel der Kärntner Wohnungen sind Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen. Sie sind gemeinnützig und nicht gewinnorientiert verwaltet und weisen ein stabiles Mietpreisniveau auf. Wir vergeben fix verzinste, langfristige Kredite. Preissprünge haben wir mit dem Mietensenkungsprogramm abgestellt“, so die Wohnbaureferentin. Kärnten hat österreichweit die niedrigsten Mieten.

Eine wirksame Mietpreisbremse

An privatwirtschaftliche Wohnungsvermieter richtet Schaunig den Appell, gesetzliche Spielräume nicht komplett auszuschöpfen. „Richtwerte sind Obergrenzen. Niemand muss diese Grenzen ausreizen.“ Grundsätzlich sei aber der Bundesgesetzgeber gefordert. „Ich dränge seit Jahren auf eine wirksame Mietpreisbremse für Österreich. Die Materie ist Bundessache, das Land Kärnten kann hier nicht eingreifen. Aber spätestens die jetzige Entwicklung zeigt, dass das alte System der Richtwerte grundlegend überarbeitet werden muss“, so die Wohnbaureferentin.