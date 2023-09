Hohe Sicherheitsstandards Partnerschaft zwischen ÖBB & Polizei: So sicher ist Kärntens Zug­verkehr Kärnten - Die Sicherheitspartnerschaft zwischen der ÖBB und der Polizei Kärnten wurde vor rund zwei Jahren beschlossen. Was die Sicherheit in Kärntner Zügen und Bahnhöfen angeht, konnten seitdem deutliche Erfolge erzielt werden. Höchst spektakulär: In der heutigen Pressekonferenz der ÖBB wurde von den Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) demonstriert, wie ein polizeiliches Einschreiten im Zug aussehen könnte. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) Mit Video © 5min

Seit rund zwei Jahren arbeitet die ÖBB mit der Polizei Kärnten Hand in Hand, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Die Polizeipräsenz auf Bahnhöfen und Zügen tragen maßgeblich zum Sicherheitsgefühl der Fahrgäste bei. Auch die über 7.000 angebrachten Sicherheitskameras und Body-Cams am Sicherheits- und Zugpersonal wirken deeskalierend und vereinfachen die strafrechtliche Verfolgung, wenn es zu Ausschreitungen kommen sollte.

Enge Zusammenarbeit zeigt Erfolg

Wie der Leiter der Einsatzabteilung der Landespolizei Kärnten Johannes Dullnig erläutert führe man circa drei Mal im Monat gemeinsam mit ÖBB-Mitarbeitern Streifen in Zügen durch. Von aggresiven Fahrgästen, Sachbeschädigung, Drogenkriminalität bis hin zu Raubüberfällen – dank der engen Zusammenarbeit konnten schon zahlreiche Vorfälle geklärt werden. ÖBB Regionalmanager Reinhard Wallner vom Personenverkehr Kärnten spricht davon, dass rund 3 Prozent aller Übergriffe der 330 Fälle in Österreich auf Mitarbeitern in Kärnten verübt wurden. Dennoch ist Kärnten eins der sichersten Bundesländer in Österreich. Die Geschäftsführerin der ÖBB Operative Services, Michaela Huber ist mit ihrem Team aus 521 Kollegen für die Sicherheit auf den österreichischen Bahnhöfen zuständig: In Kärnten konnten wir im Jahr 2022 zwei Graffiti überführen und ihnen insgesamt 420 Fälle, mit über 500.000 Euro Schaden, zuordnen.

Training für den Ernstfall

Als Höhepuntk der Pressekonferenz demonstrierte die Schnellen Interventionsgruppe (SIG) der Landespolizeidirektion Kärnten, wie ein Einsatz in einem beengten Zugabteil aussehen könnte. Für weitere Trainingszwecke der Initative GEMEINSAM.SICHER stellt die ÖBB zwei verschiedene Zugmodelle am Villacher Ostbahnhof zur Verfügung. Dort wird von den Beamten das Eindringen in den versperrten Zug sowie die Überwältigung, Durchsuchung und Festnahme eines Täters geübt.